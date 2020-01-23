Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук в Париже встретился с членами Сената Франции от ключевых партий, депутатами Национального Собрания, представителями дипломатических и деловых кругов Франции для презентации и обсуждения «Парламентского измерения «нормандского формата».

Открывая встречу, сенатор от крупнейшей фракции «Республиканцы» Себастьян Моран заявил, что, как и все парламентарии Франции, является приверженцем принципов мира и считает, что мир должен быть на всем пространстве от Атлантики до Урала, а потому с радостью согласился организовать это обсуждение, чтобы поговорить о мире в Украине.

Виктор Медведчук рассказал присутствующим о мирном плане, который предложила партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» для мирного урегулирования конфликта на Донбассе. «Наш мирный план основан на Минских соглашениях», ‒ отметил политик», особо подчеркнув, что конфликт в Украине ‒ это главная проблема для людей в Украине, но это ещё и проблема Европы в целом.

Виктор Медведчук напомнил, что принимает участие в урегулировании конфликта с 2014 года и все это время отстаивал идею мирного урегулирования конфликта. «Мы, безусловно, признаем безальтернативными Минские соглашения и сентября 14-го и февраля 15-го года. Мы признаем необходимость их полной и неукоснительной реализации, что, собственно говоря, было подтверждено 9 декабря здесь, в Париже, на встрече глав государств «нормандского формата»… идея, которая провозглашена в том числе в программе нашей партии: возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс. Именно поэтому мы в ноябре прошлого года инициировали создание межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция».

Виктор Медведчук выразил благодарность французской стороне за помощь в проведении встречи в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года: «Мы искренне благодарны Франции, что она смогла… проявив инициативу, организовать 9 декабря заседание глав государств «нормандского формата», потому что, вы все хорошо знаете, в течение трёх лет очных встреч этого формата не было. Это тоже отражалось на той ситуации, которая способствовала, к сожалению, тому, что Минские соглашения были в большей степени заморожены и не реализовывались».

Виктор Медведчук выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество парламентариев Украины и Франции.

В обсуждении «Парламентского измерения "нормандского формата"» приняли участие: сенатор Франции от партии «Республиканцы» Себастьян Моран, президент Европейского экономического и социального совета (2013‒2015 гг.) Анри Малосс, сенатор Франции от партии «Республиканцы» Жоэль Гаро-Майлам, сенатор Франции, бывший министр обороны Жерар Лонге, депутат Национальной ассамблеи Рене Денеси, депутат Национальной ассамблеи Наталья Пузыреф, депутат Национальной ассамблеи Жак Море, сенатор Франции Клодин Кауфман, бывший сенатор Франции Ив Поззо ди Борго, депутат Национальной ассамблеи, председатель комитета по вопросам финансов Эрик Верт, сенатор Франции Жан-Луи Массон, председатель комитета по вопросам по европейским делам Национальной ассамблеи Сабин Тиле, французский депутат Мари-Франс Лёро.

Напомним, 12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция», которое возглавил Виктор Медведчук.

20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге Владимир Путин встретился с председателем Политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктором Медведчуком. Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку идее подключить парламенты Украины, России, Германии и Франции к урегулированию конфликта на Востоке Украины. Путин заявил: «Хорошая идея. Я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали».

Уже через несколько дней Виктор Медведчук и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин провели встречу, в ходе которой была высказана всесторонняя поддержка реализации Минских договоренностей в рамках «нормандского формата».