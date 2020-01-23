Президент Украины Владимир Зеленский помолился за мир в Украине у Стены плача в Иерусалиме

Об этом сообщается в Telegram Офиса президента.

«Мир – это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах», - отметил Зеленский.

Молитву прочитали главный раввин Киева и Украины Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

Напомним, 23-24 января Зеленский находится в Израиле с рабочим визитом – для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Программой визита также предусмотрены переговоры с руководством государства Израиль и встреча с представителями израильских деловых кругов.