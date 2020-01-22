«Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает против продажи земли, потому что для этого нет воли большинства граждан. Об этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил во время брифинга после конференции политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Полтаве.

«Ведь не суть того, мы за продажу или против. Мы против продажи, потому что для этого нет воли большинства граждан. 71% считает, что этого нельзя делать. 74% считает, что мы это можем делать только в результате проведенного всеукраинского референдума. И мы этим занимаемся, и мы должны это делать, и мы доведем это до конца. Мы будем бороться, используя все законные методы для того, чтобы этого не состоялось», – отметил политик.

Медведчук также подчеркнул, что «Оппозиционная платформа - За жизнь» подала 3299 поправок к закону, отменяющему запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

«А продажа земли - это разве не тема номер один экономической и социальной жизни в нашей стране? И разве не наша партия сегодня осуществляет борьбу за права наших граждан для выполнения и норм Земельного кодекса, который действует, и Конституции в отношении того, что каждый гражданин должен быть обеспечен землей? И мы это делаем. И мы делаем всеми доступными законными методами, в том числе в соответствии с теми полномочиями, которые предоставлены нам как фракции, как народным депутатам. Мы подали 3299 поправок из 4000, которые вообще были поданы. Мы что, ставим палки в колеса? Да нет. Это одно из единственных средств нашей борьбы, нашей защиты прав граждан, чтобы эта земля не была распродана», – добавил политик.

Напомним, депутаты Верховной Рады 13 ноября 2019 года проголосовали в первом чтении за законопроект № 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения и предусматривающий ограничение на покупку земли до 200 тыс. га в одни руки. Позже президент Владимир Зеленский предложил комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тыс. до 10 тыс. га.