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Представителями фракции  «Оппозиционная платформа – За жизнь» внесен в Верховную Раду законопроект, который запретит министрам, чиновникам, депутатам и работникам государственных предприятий получать зарплаты, не соответствующие их реальному вкладу в развитие страны.

Об этом сообщил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, говорится на официальном сайте политсилы.

«Максимально допустимый размер выплат лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, руководителям учреждений и организаций, которые финансируются из бюджета, не должен превышать десяти минимальных зарплат, то есть 47 230 гривен на сегодняшний день», ‒ отметил политик.

Виктор Медведчук также уверен: зарплаты чиновников в сотни тысяч, а порой и миллионы гривен ‒ это изощренное издевательство над простыми украинцами, которые получают в сотни раз меньше.

«Суммы в сотни тысяч, а порой и миллионы гривен ‒ это коррупция в чистом виде, использование своего служебного положения в целях личного обогащения. Эти решения принимались представителями власти в рамках системы круговой поруки», ‒ подчеркнул парламентарий.

«Те госслужащие, которым эта высокая по меркам Украины зарплата кажется недостаточной, могут искать возможности для самореализации в частном секторе или работать над повышением минимальной зарплаты ‒ на благо всех украинцев», ‒ подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что нынешнее правительство во главе с премьер-министром Гончаруком ‒ это команда дилетантов, которые действуют исключительно в собственных интересах.
ForUm

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