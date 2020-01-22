Парламент не намерен голосовать за отмену программы правительства, тем самым лишая иммунитета Кабмин Гончарука, заявил на брифинге по итогам конференции Полтавской городской организации политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» председатель Политсовета партии, народный депутат Виктор Медведчук.

«Когда встал вопрос, что это правительство надо отправить на свалку (и это было бы правильным, объективным решением, которое отвечает духу времени, особенно результатам деятельности), то мы подсказали, как это сделать», ‒ отметил парламентарий.

Политик рассказал: если отменить постановление ВР, которым была утверждена программа, то правительство лишится иммунитета. «Четыре месяца они выполняют программу ‒ а что они сделали? Найдите хоть один пункт, что они сделали. Значит, они не реализуют программу, а у них иммунитет на год. Почти треть времени прошла – ничего не сделали. Отменяем это постановление и отправляем в отставку», ‒ заявил Медведчук.

Но это сделано не было, поскольку Украина находится под внешним управлением (оно было введено в 2014-м и продолжает действовать до сих пор). Именно поэтому сегодня в Украине правительство в отставку может отправлять фонд Сороса, посольство США или МВФ, но не парламент, как того требует Конституция Украины.

По мнению политика, заявление об отставке Гончарука было дешевым пиар-ходом: «Знаете, когда он подал заявление, я заявил о том, что это дешевый пиар-ход со стороны Гончарука ‒ и то, что он подал заявление Зеленскому, а не в парламент, и то, что он вообще его подал. Это оказалось правдой. Потому что в этот же вечер Зеленский не принял это заявление об отставке».

Медведчук также жестко раскритиковал повышение зарплат для чиновников и народных депутатов. Он рассказал, что фракция подала постановление о запрете повышения зарплаты для народных депутатов: «Мы предложили проект постановления, которым запрещаем менять заработную плату и менять базу, то есть повышение прожиточного минимума…»

Оппозиционный политик рассказал, что фракция регистрирует закон, согласно которому все должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства, включая всех чиновников, руководителей государственных органов, министерств и ведомств, народные депутаты и руководители государственных корпораций должны быть ограничены в размере выплат.

«Мы предлагаем ограничить 10 размерами минимальной заработной платы. Сегодня это 4 751 гривня. То есть 47 тысяч ‒ максимальная заработная плата. И выплаты, подчеркиваю, не заработная плата, а все выплаты, которые начисляются для выдачи на руки. Для всех. То есть 10 – максимальная (это может быть и 8, и 9, и 7, в зависимости от ранга и от уровня того или иного лица, которое уполномочено на выполнение функций государства). И вот мы посмотрим, как за этот закон будут голосовать другие фракции, потому что мы считаем, что в нищей стране (она была бедная, а сегодняшняя власть превратила ее в нищую)… посмотрим, как в нищей стране будут считаться с премиями и зарплатами государственных служащих, руководителей госкорпораций», ‒ подытожил политик.

Напомним, 21 января на состоявшейся в Полтаве конференции городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» председателем Полтавской городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» был избран народный депутат Верховной Рады IX созыва Илья Кива, а его заместителем – Владимир Гриценко.