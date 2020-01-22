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Верховная Рада фактически не принимает законы, если среди их авторов нет представителей «Слуги народа». Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины: «Итоги 2 сессии Верховной Рады», сообщили ForUm’у в пресс-службе организации.

Всего за время работы сессии (сентябрь-январь) было принято 133 закона, из которых 114 инициировали представители «Слуги народа». Так, 70 законов зарегистрировали народные депутаты «Слуги народа», 22 принятых закона подало правительство и еще 22 закона – президент Зеленский.

Таким образом 85% принятых законов были инициативой действующей власти.

Остальные 15% - это законы авторства других фракций и групп (ЕС, «Батькивщины», «Голоса», ОПЗЖ, группы «За будущее», группы «Доверие», внефракционных). При этом следует учесть, что большинство из этих законов были разработаны и зарегистрированы еще в Раде VIII созыва. То есть, даже те законы от оппозиции, которые все же были поддержаны – это преимущественно «старые» документы и без их учета показатели законодательной поддержки еще ниже.

«Одна из негативных тенденций в работе Верховной Рады IX созыва – это то, что монобольшинство фактически делит законы на «свои» и «чужие». Когда во внимание берется не столько качество законопроекта, не его актуальность, сколько просто фактор авторства – «свой» или «чужой». Это очень негативная практика и если дальше парламент продолжит это делать, то мы можем получить на выходе Верховную Раду УССР, которая просто не будет обращать внимание на любые инициативы оппозиции», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

«Как показывает практика, наличие монобольшинства не стимулирует фракцию власти искать компромиссы с другими политическими силами. Формальная производительность депутатов «Слуги народа» значительно выше, чем всех других фракций парламента. Фактически почти все, что принимает Верховная Рада – это инициативы депутатов СН. Если среди авторов закона нет депутатов «Слуги гарода», шансы на его принятие символические», - подытожил глава КИУ.
ForUm

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