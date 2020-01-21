«С 14-го года мы пытаемся принести мир в страну, мы пытаемся вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс», ‒ заявил в ходе конференции Полтавской городской организации политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» председатель Политсовета партии, народный депутат ВР IX созыва Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик рассказал: «…Порошенко и его команде не нужна была эта формула по восстановлению территориальной целостности страны. Потому что вернувшийся в Украину Донбасс никогда бы не проголосовал ни за него, ни за его партию. И это был факт, который он хорошо осознавал». Однако и новая власть, с сожалением отметил Медведчук, даже не приняла во внимание, что надо идти путем выполнения Минских соглашений. По мнению парламентария, команда, которая пришла к власти, не просто далека от идеала, она еще и далека от того, что происходит в стране.

Медведчук обрисовал социально-экономическую ситуацию в Украине и отдельно остановился на экономических показателях Полтавской области: падение промышленного производства за 2019 год ‒ 6,34%. В сельскохозяйственном производстве, которым в том числе гордилась Полтавская область, падение на 3,4%. «Снижение реальной заработной платы, потеря рабочих мест… Задолженность по заработной плате, которая стала рекордной (вдумайтесь!) во всей стране, в том числе и у вас в области!» ‒ отметил парламентарий.

Виктор Медведчук также прокомментировал скандал с высокими зарплатами чиновников и жестко раскритиковал деятельность правительства, которое своими реформами довело страну до экономического коллапса, а народ ‒ до нищеты. «Команда, которая пришла к власти, сказала, что "эпоха бедности закончилась", а по факту мы уже живем в эпохе нищеты», ‒ резюмировал политик.

Он убежден, что люди это уже осознали и сейчас хотят видеть во власти профессионалов и эффективных управленцев.

«Перед выборами новых лиц хотели около 70% избирателей, ‒ отметил Медведчук, ‒ и они их получили». А последняя социология (за декабрь), подчеркнул он, говорит о том, что только 20% хотят новых лиц, в то же время 43% граждан желают видеть профессионалов, которые разбираются в экономике, социальной сфере и вопросах государственного управления. Именно они должны руководить страной, чтобы она стала успешной.

Политик также рассказал о достижениях партии на парламентских выборах и дал наставления руководству городской партийной организации: «Надо поднимать, что на парламентских выборах мы в двух областях заняли первое место, это Донецкая и Луганская. Мы в семи областях заняли второе место. В шести областях мы заняли третье место, в том числе и в Полтавской. Город Полтава на парламентских выборах был вторым. И поэтому сегодня, когда мы напутствуем, высказываем пожелания новому руководству Полтавской городской организации, мы говорим по поводу того, что руководители, которых мы только что избрали, должны понимать, что партия не может быть ниже второго места ни в области, ни в городе…»

В ходе конференции жительница города Полтавы поблагодарила Виктора Медведчука за его работу по установлению мира и возвращение удерживаемых лиц домой, к семьям.

Как известно, в работе конференции приняли участие председатель Политсовета партии Виктор Медведчук, сопредседатель партии Вадим Рабинович, глава областной организации «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Сазонов. В ходе заседания председателем Полтавской городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» был избран народный депутат Верховной Рады IX созыва Илья Кива, его заместителем – Владимир Гриценко.