Почти все известные политики в Раде всерьез поверили в заявление Гончарука об отставке, пишет в Facebook блогер Светлана Иванько.

«Многие кинулись обсуждать – кто будет следующим премьер-министром? Кого из министров уволят? Обсуждать и предлагать себя на это место», - пишет она.

По словам Иванько, такие политики как Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Святослав Вакарчук поверили, будто премьер-министр Гончарук действительно может уйти в отставку.

«Даже Вакарчук нашел в себе силы выдавить пару слов по теме. Растет певец! Славко сказал, что по-человечески понимает поступок Гончарука. И что премьеру не надо подавать в отставку из-за «слива» в соцсетях. В общем, встал на сторону Гончарука, как будто и не было аудиозаписи, где вся страна слышала про «примитивного», «профана» и «туман в голове». Короче, грантосос грантососу глаз не выклюет», - иронически написала блогер.

Светлана Иванько подчеркнула, что среди топ-политиков разве что Виктор Медведчук продемонстрировал способность просчитывать ситуацию и сразу же сказал, что заявление Гончарука – это «дешевый пиар-ход».

«Среди топ-политиков только Виктор Медведчук показал умение просчитывать ситуацию наперед и сказал, что никакой отставки не будет, а «квнщики» просто разыграли перед нами «дешевый пиар-ход», - отметила автор.

«Да просто Медведчук как человек, причастный к высшим сферам, с самого начала был в курсе, что посольство США, МВФ и другие «управляющие» не приняли решения увольнять Гончарука», - добавила блогер.

В итоге, развитие событий подтвердило, что «игра на публику» так ни к чему и не привела, потому что премьер Гончарук остался на своем месте.

«Поэтому Медведчук дал понять, что вся эта история с заявлением об отставке - это дешевая постановка и вся эта «игра на публику» ни к чему не приведет.

Как видим, в результате так и случилось. Продолжаем смотреть шоу каждый день .... Грустное шоу», - заключила блогер Светлана Иванько.