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Ряд европейских политиков продолжают выражать свое возмущение из-за отсутствия реакции со стороны украинской власти и правоохранителей на обстрел телеканала «112 Украина», произошедший в июле 2019 года.

Более детальная информация сообщается на официальном сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы со ссылкой на доклад депутата из Великобритании лорда Джорджа Фоулкса.

Как отметил евродепутат, больше всего вызывает возмущения тот факт, что представители силовых органов Украины так и не отреагировали на произошедший инцидент.

«13 июля 2019 года двое неизвестных напали на офис частного телеканала «112 Украина» в Киеве, используя гранатомет. Некоторые сотрудники «112 Украина» получали сообщения с угрозами. Канал «112 Украина» запросил защиту у полиции, но, как сообщает Национальный союз журналистов Украины, полиция не отреагировала ни до, ни после нападения», – говорится в материале Фоулкса.

Стоит добавить, что после обстрела телеканала «112 Украина», свою оценку теракту также дали многие представители Европарламента.

Так, Член делегации Европарламента в парламентском комитете Ассоциации «Украина – ЕС» депутат от Великобритании Нейтан Гилл призвал Еврокомиссию обратить внимание на беспрецедентное нападение на ведущий украинский информационный канал.

«Будет ли комиссия требовать от украинских властей обязательств провести полное и быстрое расследование террористической атаки на телеканал «112 Украина» 13 июля 2019 года, когда здание вещателя было обстреляно из гранатомета?», – спросил Гилл.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя обстрел телеканала «112 Украина» заявлял, что виновные в обстреле здания телеканала не будут найдены, поскольку властям выгодно, когда в стране отсутствует свобода слова.

 
ForUm

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