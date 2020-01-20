Мир в Украине – это основная задача, которая стоит перед президентом, правительством и Верховной Радой, заявил об этом в эфире телеканала «112 Украина» Владимир Кальцев, народный депутат Украины.

«…страна, которая воюет, никогда не сможет успешно развиваться. Первая задача, которую нам нужно решить – это, безусловно, установить мир», – утверждает депутат.

По мнению Владимир Кальцев, в достижении мира необходимо использовать все возможные способы, а тем более, что такие возможности есть у президента Зеленского. Депутат добавил, что у народного депутата Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука есть довольно тесные связи с высшим эшелоном власти в Российской Федерации.

«Есть у Виктора Медведчука хорошие отношения с Россией, их необходимо использовать», – считает Кальцев.

Медведчук неоднократно высказывал мнение, что установление мира в Украине необходимо как можно скорее.

«И поэтому, когда мы говорим, спешить или нет, то это вопрос г-на Зеленского как президента Украины. Он должен спешить. Конфликт в Украине, гибнут люди в Украине как по одну, так и по другую сторону. Потому что это граждане нашей страны. Это граждане Украины. И для того, чтобы установить мир, должны спешить не Макрон, не г-жа Меркель, не Путин, а именно Зеленский», – ранее заявлял Медведчук.

Камельчук отметил, что у президента Зеленского есть желание принести мир в Украину, но к сожалению, Зеленский боится делать важные шаги к миру и прислушивается к голосу улиц, голосу национал-радикальных групп.

«Да, ну мы увидели в начале сильную волю президента к тому, чтобы всё-таки двигаться в этом направлении. Потом увидели сопротивление националистических сил, и, к сожалению, это повлияло, на мой взгляд, на темпы продвижения», – подчеркнул народный депутат.

Напомним, что Виктор Медведчук возглавил межпарламентское объединение «Межпарламентский диалог ради мира Украина – Россия –Германия – Франция». По мнению политика, такой формат поможет наработать необходимые законопроекты для установления мира в стране.