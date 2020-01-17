также в разделеПолитика
Загородний: ОПЗЖ готова взять на себя ответственность за развитие страны 27
Пристайко не смог ответить на вопросы нардепов о визите Зеленского в Оман 14
Рада разошлась до февраля 24
Кабмин так и не отчитался о своих многотысячных премиях 26
Рада провалила создание Бюро финансовых расследований 38
Зеленский требует за две недели установить причастных к прослушке Гончарука 39
Посол: ЕС продолжит сотрудничество с Украиной независимо от отставки правительства 9
Медведчук: Если Зеленский подпишет закон об образовании, «ОПЗЖ» обратится в суд для его отмены 54
Яременко уволили с поста главы комитета ВР по внешней политике 24
Гончарук: Кабмин продолжит работу, пока Зеленский не примет решение 18
Новый нардеп от «Слуги народа» принес в Раде присягу 44
Гончарук считает, что его заявление об отставке соответствует Конституции 15
«Слуга народа» готова поддержать отставку Гончарука 37
Гончарук пришел в Раду 49
Президент получил заявление Гончарука об отставке 41
Гончарук написал заявление об отставке 42
В Конгресс США внесли законопроект о двухпартийной поддержке Украины 31
Пристайко: Не верю ни одному слову Парнаса 51

Очередной раунд переговоров в Минске об обмене пленными между Киевом и непризнанными республиками Донбасса закончился ничем, потому что вопрос забуксовал на уровне исполнителей, поясняет в своем Facebook телеведущая Татьяна Чугаенко.

Чугаенко отмечает, что без Виктора Медведчука работе Минской контактной группы не хватает конструктива.

«ЛНР» обвиняет Украину в отсутствии конструктива. А украинская сторона то же самое говорит о своих оппонентах. Но все это частности. Ничего не делать и сваливать вину друг на друга можно до бесконечности. Минской контактной группе давно не хватает конструктива. А теперь - в особенности. Не хватает там Виктора Медведчука, как ни крути», - констатировала телеведущая.

Поэтому процесс забуксовал на уровне исполнителей, поясняет Чугаенко, а настоящих людей, которые ведут переговоры на уровне первых лиц и способны принимать решения, вроде Медведчука, в Минске нет.

«И уже в который раз процесс переговоров забуксовал на уровне исполнителей.
А человека вроде Медведчука, который решает вопросы на уровне первых лиц и может выступить гарантом того, что стороны «не кинут» друг друга, в Минске нет», - разъяснила телеведущая, почему Киев и ДНР-ЛНР не смогли договориться об обмене пленными.

«Так что пока там не появится лицо, действительно принимающее решение, мы так и будем слушать взаимные обвинения и оправдания исполнителей», - предупредила телеведущая Татьяна Чугаенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5999 грн.
8
Теги