Очередной раунд переговоров в Минске об обмене пленными между Киевом и непризнанными республиками Донбасса закончился ничем, потому что вопрос забуксовал на уровне исполнителей, поясняет в своем Facebook телеведущая Татьяна Чугаенко.

Чугаенко отмечает, что без Виктора Медведчука работе Минской контактной группы не хватает конструктива.

«ЛНР» обвиняет Украину в отсутствии конструктива. А украинская сторона то же самое говорит о своих оппонентах. Но все это частности. Ничего не делать и сваливать вину друг на друга можно до бесконечности. Минской контактной группе давно не хватает конструктива. А теперь - в особенности. Не хватает там Виктора Медведчука, как ни крути», - констатировала телеведущая.

Поэтому процесс забуксовал на уровне исполнителей, поясняет Чугаенко, а настоящих людей, которые ведут переговоры на уровне первых лиц и способны принимать решения, вроде Медведчука, в Минске нет.

«И уже в который раз процесс переговоров забуксовал на уровне исполнителей.

А человека вроде Медведчука, который решает вопросы на уровне первых лиц и может выступить гарантом того, что стороны «не кинут» друг друга, в Минске нет», - разъяснила телеведущая, почему Киев и ДНР-ЛНР не смогли договориться об обмене пленными.

«Так что пока там не появится лицо, действительно принимающее решение, мы так и будем слушать взаимные обвинения и оправдания исполнителей», - предупредила телеведущая Татьяна Чугаенко.