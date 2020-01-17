Сейчас нужно не говорить о том, что происходит в России, а признать, что в Украине наблюдается конкретный кризис власти, и эту проблему необходимо решать. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний, отвечая на вопрос журналиста о том, как изменения в Конституцию РФ и новая архитектура власти в России могут повлиять на ситуацию в Украине.

«Это личное и внутреннее дело Российской Федерации, что у них может происходить, какие изменения они будут вносить. Но одно, что полезно взять для Украины из того, что было вчера анонсировано в России, ‒ это то, что изменения в Конституцию РФ будут вноситься путем референдума. То, чего так боится украинская власть уже на протяжении многих-многих лет», – отметил Юрий Загородний.

Парламентарий подчеркнул, что украинская власть всегда боялась услышать мнение народа. Юрий Загородний рассказал, что в свое время командой Виктора Медведчука была проделана вся необходимая работа для того, чтобы провести референдум о вступлении Украины в НАТО. Но ни один из президентов на это до сих пор так и не решился.

«Ющенко побоялся огласить референдум о НАТО. Референдумов боялись и следующие власти – власть Януковича боялась, и власть Порошенко, хотя они и говорили: мы ‒ за народовластие, мы будем советоваться с народом», – напомнил народный депутат.

Услышать мнение людей боится и действующий глава государства, убежден Юрий Загородний. Парламентарий отметил, что не видит разницы между Зеленским и бывшими президентами Януковичем, Порошенко и Ющенко.

«Они в этом плане идентичны: обещания обещаниями, а потом, когда сел в кресло президента, начинает отталкиваться, отгораживаться от собственного народа, который избрал его президентом», – сказал Юрий Загородний. Он подчеркнул, что все значимые для страны вопросы надо решать на референдуме, на чем последовательно настаивает партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Политик также отметил, что для партии не было секретом, что к власти идет непрофессиональная команда. По словам Юрия Загороднего, уже в тот день, когда в стенах парламента президентское монобольшинство голосовало за главу правительства Гончарука и министров, было понятно, что во власть идут непрофессионалы.

«Мы тогда видели их профнепригодность. Еще раз убедились в этом, когда было утверждение программы действий правительства. Премьер стоял на трибуне, а программу он не сумел представить. Это был какой-то анонс чего-то будущего, непонятного, без какой-либо конкретики», – рассказал Юрий Загородний. Он также акцентировал внимание на том, что показатели жизнедеятельности государства и уровень жизни людей сегодня только подтверждают: украинский Кабмин сформирован командой дилетантов, а «экономикой Украины никто не занимается».

Юрий Загородний при этом заявил, что в стране есть политики, имеющие опыт управления государством и способные взять на себя ответственность за его будущее.

«На фоне происходящего во власти (а происходит конкретный кризис, кризис власти сегодня в Украине) я хочу сказать, что в Украине есть политическая сила, которая готова взять на себя ответственность за развитие страны. Это – "Оппозиционная платформа – За жизнь"», – заявил Юрий Загородний, обратив внимание на то, что в партии много людей, имеющих многолетний опыт государственного управления.

«В подтверждение этого снова-таки могу сказать: у нас во фракции сегодня (только во фракции) пять депутатов, которые работали министрами, четыре депутата, которые возглавляли ОГА, два депутата, которые возглавляли областные советы, два главы АП Украины; два вице-премьер-министра Украины; два первых заместителя главы АП Украины, несколько глав районных администраций и глав городов. А если взять партию в целом, то этот кадровый потенциал еще намного шире ‒ тех людей, которые имеют большой опыт государственного управления и государственной работы», – заверил Юрий Загородний.