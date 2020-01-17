Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в очередной раз заявил, что представители нынешней украинской власти не имеют никакого права принимать закон об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения без проведения всеукраинского референдума.

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Как отметил политик, среди всех 3299 правок, которые представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» подали к проекту данного закона, есть также правки о проведении общенародного референдума.

«Если наши поправки не будут приняты (а еще раз говорю: мы их вносили не для того, чтобы они были по количеству, мы вносили их для того, чтобы они были по существу и по содержанию), если эти поправки не будут приняты, значит, этот закон останется в том виде, в котором это не позволяет сделать. Кстати, среди наших поправок есть в том числе и проведение референдума, если вы хотите это услышать… Поэтому наша позиция однозначна – продажа земли может иметь место только после референдума. И это позиция, которую мы будем отстаивать», – подчеркнул Медведчук.

Народный депутат также добавил, что, если представители власти Зеленского откажутся рассматривать все внесенные к проекту закона № 2178 правки, члены фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» будут обращаться в Конституционный суд.

«…Мы не сказали, что мы будем настаивать, а мы настаиваем. И именно поэтому на сегодняшний день закон № 2178 о продаже земель сельскохозяйственного назначения до сих пор не принят. Если бы мы не настаивали, его б уже давно, как и землю, похоронили. Поэтому не просто будем настаивать, а мы будем требовать, чтобы все наши правки, а именно 3299, как определено комитетом, таких правок на сегодняшний день 4018, были предметом рассмотрения вот в этом зале. Более того, мы будем требовать это сделать, мы будем бороться до конца», – заключил он.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что принятие закона об открытии рынка земли – это требование МВФ, Сороса и Вашингтона.