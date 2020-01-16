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Инициатива новой украинской власти об увеличении заработных плат министрам и народным депутатам – это не что иное, как преступление против украинского народа.

С таким заявлением выступил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Депутаты от нашей партии внесли в Верховную Раду постановление № 2747 «О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" (относительно уменьшения размера заработной платы народных депутатов Украины)», которым размер должностных окладов народных депутатов Украины установлен на уровне должностных окладов членов Кабинета Министров Украины, исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 30 ноября 2019 года. Это значит, что в этом году зарплаты депутатов повышаться не будут», ‒ подчеркнул Медведчук.

«Я считаю, что народные депутаты не имеют ни морального, ни юридического, ни политического права сегодня повышать себе заработную плату, в этих условиях. Как, впрочем, и чиновники Кабинета Министров, которые уже бравируют тем, что повышены заработные платы… Но я считаю, что этот поток увеличения заработных плат, когда у нас страна находится в такой экономической ситуации, когда сегодня не повышены заработные платы для учителей, для представителей системы здравоохранения, повышать заработные платы чиновникам и народным депутатам – это преступление против украинского народа», – отметил политик.
ForUm

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