Политическую партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателем Политсовета которой является Виктор Медведчук можно назвать главной украинской политсилой, которая борется за мир в Украине и улучшение жизни граждан страны.

Об этом сообщили ряд топовых европейских СМИ. В частности итальянское издание Deluxeblog, журналисты которого указали на то, что главной целью работы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» является возвращение мира в Украину, который возможен только после прямых переговоров между всеми сторонами конфликта и после реализации Минских соглашений.

Отметим, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук последовательно выступает за реализацию «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», так как они признаны безальтернативными во всем мире.

Напомним, народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что Минские соглашения – основа и фундамент мира в Украине.