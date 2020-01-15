Попытки власти любой ценой продать землю Украины навязаны внешним управлением Международного валютного фонда. Об этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

«Вы знаете, вы помните, начинали с 200 тыс., потом были предложения 100 тыс., сейчас 10 тыс. А вы помните, откуда эти 10 тыс.? 10 тыс. – это когда господин Зеленский поехал в область, это была или Киевская, или Житомирская область, где собрались несколько человек, представители сельской местности, наверное, аграрного бизнеса, наверное, те, кто работает на земле, где обсуждался вопрос. И люди, которые участвовали в этой беседе высокоинтеллектуальной (надо сразу отметить), сказали о том, что «нет, ну это много все-таки, и 200, и 100 тыс. Наверное, нормально было бы 500 га или 1000 га». Я хочу напомнить, что максимальное количество продажи земли по Земельному кодексу составляет 100 га, не 100 тыс., а 100 га. Так вот, эти участвующие в этой беседе лица начали говорить о 500, о 1000. И тогда господин Зеленский говорит: «Ну, 500, наверное, мало, а вот 10 тыс. было бы нормально. Ну как?» Молчание, пауза. И потом положительный ответ: «Да, наверное, 10 тыс.». Вот так возникла цифра 10 тыс», - сказал он.

«Ну, понятно, что это было наиграно, это было сыграно, это было сыграно, на мой взгляд, фальшиво. Я считаю, что в подобных случаях должна быть экспертная оценка, должно быть обоснование. И, конечно, нельзя найти объективное обоснование тому, что может быть 10 тыс., потому что это все от лукавого. Попытки любой ценой продать землю, попытки любой ценой выполнить указания сегодня фонда Сороса, выполнить то, что навязано сегодня внешним управлением, то, что считает необходимым МВФ. Так поступать нельзя, и мы будем делать все для того, чтобы это не состоялось», - подчеркнул нардеп.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что власть не имеет права открывать рынок земли без всеукраинского референдума.