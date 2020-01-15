Обмен, который удалось провести 17 ноября 2017 года по формуле «306 на 74», не состоялся, если бы не усилия и настойчивость председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в вопросе достижения мира в Украине.

Более детальную информацию сообщили ученые в ResearchGate со ссылкой на материал Канадского института международных отношений (Canadian Global Affairs Institute).

Как отмечают аналитики, в 2017 году Виктор Медведчук публично обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой пойти на уступки украинской стороне, что и было сделано.

«17 ноября 2017 года Виктор Медведчук из организации "Украинский выбор" попросил президента Владимира Путина поговорить с лидерами Луганска и Донецка, чтобы облегчить обмен военнопленными с Украиной. Через две недели, 30 ноября 2017 года, точное количество заключенных, запрошенных Медведчуком, было готово для обмена», – говорится в сообщении.

Стоит также добавить, что в 2014 году, Виктору Медведчуку удалось договориться о возвращении в Украину 146 удерживаемых лиц, а в 2015 – о возвращении 139 украинев.

Напомним, что обмен, который состоялся в 2017 году благодаря усилиям председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на сегодняшний день является самым крупным в истории Украины.