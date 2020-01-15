Вся команда Валерии Гонтаревой, оставшаяся на своих местах после ее ухода с должности главы Национального банка Украины, проводит прежнюю провальную политику, которая дестабилизирует банковскую систему страны.

Об этом заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что Украина заняла первую строчку в рейтинге стран по процентной доле проблемных/невозвратных кредитов (53,4 %).

Политик подчеркнул: низкий уровень возврата проблемных кредитов сдерживает прирост капитальных инвестиций, финансируемых через банковские займы, а медленные темпы прироста основного капитала в Украине являются сдерживающим фактором экономического роста страны.

«Но, судя по всему, в НБУ этой проблемы просто не видят, предпочитая заниматься вместе с Минфином "строительством" пирамиды ОВГЗ, которая искусственно укрепляет курс гривни, что уже привело к серьезным потерям в экспорте, в бюджетной сфере», ‒ отметил Виктор Медведчук.

«Кредитование реального сектора экономики критически мало. Банки предпочитают заниматься спекулятивными финансовыми операциями с ОВГЗ и депозитными сертификатами НБУ», ‒ добавил парламентарий.

Виктор Медведчук также обратил внимание на то, что в Нацбанке существует острый конфликт между его правлением и Советом НБУ, который гораздо реалистичнее оценивает ситуацию.

«Пора бы и власти озаботиться происходящим в НБУ и навести порядок, в частности, в кадровых вопросах. И мировое лидерство Украины по доле проблемных/невозвратных кредитов – серьезный повод для этого», ‒ заключил политик.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что «построение» сомнительных финансовых пирамид руководством Министерства финансов Украины и НБУ свидетельствует о необходимости срочно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств и неотложно сформировать правительство национального спасения.