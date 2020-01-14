Новое трудовое законодательство, которое готовит власть, является антинародным по своей сути ‒ оно существенно ограничивает права, свободы и гарантии наемных работников. Об этом заявил Виктор Медведчук, народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в кулуарах Верховной Рады, комментируя журналистам очередную законодательную инициативу власти.

«Знаете, ну, во-первых, сразу надо сказать, что этот законопроект противоречит статье 22 Конституции, потому что в этой статье Конституции предусмотрено, что запрещены сужение, уменьшение или отмена любых прав, свобод и гарантий, предусмотренных Основным Законом Украины. В данной ситуации речь идет об изменении многих прав и свобод, а самое главное – гарантий со стороны работодателя. Этот законопроект направлен на удовлетворение растущих потребностей работодателей, он направлен против интересов тех, кто является наемными работниками», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Парламентарий также отметил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» подала альтернативный проект закона и сделает все для того, чтобы законопроект, подготовленный властью ‒ антинародный, направленный против прав и свобод, гарантий наемных работников, ‒ не был принят.