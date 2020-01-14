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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что новая украинская власть не имеет права повышать зарплаты чиновникам и народным депутатам, поскольку такие действия можно расценивать как преступление против украинского народа.

Об этом народный депутат Украины IX созыва сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

«Я считаю, что народные депутаты не имеют ни морального, ни юридического, ни политического права сегодня повышать себе заработную плату, в этих условиях. Как, впрочем, и чиновники Кабинета министров, которые уже бравируют тем, что повышены заработные платы. И мы видим по сообщениям СМИ, что это действительно имеет место, когда чиновники непомерно повышают себе заработные платы. И понятно, что это делается в соответствии с нормативной базой. Но я считаю, что этот поток увеличения заработных плат, когда у нас страна находится в такой экономической ситуации, когда сегодня не повышены заработные платы для учителей, для представителей системы здравоохранения, повышать заработные платы чиновникам и народным депутатам – это преступление против украинского народа», ‒ подчеркнул политик.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук предложил реальный план для значительного повышения минимальных зарплат и пенсий в Украине.
ForUm

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