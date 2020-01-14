Возвращение Украины в ПАСЕ, безусловно, является правильным решением, мы должны участвовать в максимальном количестве международных площадок, чтобы донести свою позицию, в том числе и парламента Украины, заявил журналистам председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Комментируя намерение украинской делегации вернуться в ПАСЕ, парламентарий сказал: «Неучастие ‒ это было прерогативой прежней власти, власти, которую можно именовать «партией войны». «Партия войны», к сожалению, на сегодняшний день продолжает свои традиции, хоть и ушла в историю».

По мнению политика, сегодняшняя власть повторяет многие тезисы «партии войны», и именно с этим были связаны колебания по поводу возвращения в ПАСЕ. Однако, считает парламентарий, украинская делегация должна вернуться к работе в ПАСЕ. «Конечно же, надо участвовать, конечно же, надо использовать международную площадку. Конечно же, мы должны входить в этот европейский политикум, в том числе по представительству наших парламентариев в Совете Европы», ‒ заявил Медведчук.

Политик также рассказал, какие вопросы должны подниматься на международном уровне: «Это вопросы мира, это вопросы выполнения Минских соглашений, это мирное урегулирование и прекращение боевых действий на Донбассе. Я думаю, что на сегодняшний день это главный вопрос. И парламентарии Украины в том числе должны искать соратников, должны искать тех, кто поддерживает Украину в этом вопросе, потому что это остается главным вопросом для Украины и украинских граждан. И без решения этого вопроса, без мира на Юго-Востоке нашей страны, к сожалению, все остальные вопросы: развитие страны, развитие экономики, улучшение социальной сферы, строительство суверенного, независимого государства ‒ они все под вопросом, пока мы не решим проблему мирного урегулирования».

Как известно, 24 декабря прошлого года в российском парламенте состоялись переговоры председателя Госдумы Вячеслава Володина и председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата, председателя Межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция» Виктора Медведчука. В ходе встречи украинский политик отметил, что парламенты этих стран могут внести свою лепту в выполнение Минских соглашений, оказать содействие «нормандскому формату» в поиске и реализации мирных инициатив.