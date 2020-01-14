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Президентский законопроект о децентрализации власти – это выстраивание авторитарной системы управления или диктаторских функций управления государством. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов по поводу законопроекта «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)».

«Вы знаете, это уже история с приключениями в отношении децентрализации. Первое, что я хочу сказать: речь не идет о децентрализации. Я как человек, который является специалистом в вопросах конституционного права, могу сказать, что речь идет как раз о централизации власти и о выстраивании авторитарной системы управления или диктаторских функций управления государством. И естественно, этого допускать нельзя», – отметил Виктор Медведчук.

Парламентарий обратил внимание на то, что сначала депутатами от президентской партии был подан один проект изменений в Конституцию Украины, потом его дополнили, изменили на другой, но он тоже будет дополняться.

«Как нам говорят представители комитета по правовой политике, на котором вчера рассматривался этот, уже второй законопроект об изменениях в Конституцию, он тоже будет дополнен сегодня или завтра новыми нормами», – рассказал Виктор Медведчук. Политик считает, что такие метания провластной партии направлены на то, чтобы под видом децентрализации изменить Основной Закон страны в интересах президента.

«Все это – свидетельство одного: сейчас власть в лице господина Зеленского, власть, которая представлена в правительстве, власть, которая представлена монобольшинством в парламенте, пытается любой ценой под себя, подчеркиваю, изменить Конституцию во вред самому процессу децентрализации», – отметил парламентарий.

Делается это все с одной целью – чтобы сконцентрировать еще раз, любой ценой всю власть в своих руках, подчеркнул Виктор Медведчук.

 

 
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