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Заявления Офиса президента о том, что 29 декабря 2019 года состоялось «крупнейшее в истории освобождение удерживаемых лиц» - это неправда. Об этом пишет в Facebook блогер Левон Вартанян.

«Вангую новый обмен. Кажется пан Президент понял, что нарвался на золотую жилу», - иронично написал Вартанян на своей странице в социальной сети.

Левон Вартанян с помощью цифр доказывает, что соратники Зеленского и Порошенко говорят неправду, потому что в 2014-2015 гг. Виктор Медведчук освободил гораздо большее количество пленных.

«Но врут и те, и те. Итак, 29 декабря обменяли 81 украинца с Донбасса на 127 украинцев из Киева. Но вот 24 декабря 2014 года состоялся первый массовый обмен пленными, который организовал столь нелюбимый и прошлой, и нынешней властью Виктор Медведчук – в Киев вернули 146, на Донбасс передали 222 человека. То есть зелеботы, мягко говоря, ошибаются», - иронически написал блогер.

Вартанян напоминает, что 21 февраля 2015 года состоялся еще один массовый обмен пленными - по формуле «52 на 140».

«21 февраля снова массовый обмен. И снова организатор Медведчук. Теперь Украина передает 52 украинца на Донбасс в обмен на 140 своих солдат. Ловим на вранье порохоботов и зелеботов в этот раз», - сделал вывод автор.  

Левон Вартанян прямым текстом пишет, что в Офисе президента пытаются приписать себе заслуги Виктора Медведчука.

«Пожелаем же президенту удачи, в других, менее аморальных способах поднять свой рейтинг. Пусть хотя бы чужие заслуги себе не приписывают», - резюмировал блогер Левон Вартанян.
ForUm

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