В Украине существует острая необходимость государственного регулирования цен на хлеб и хлебобулочные изделия, что возможно исключительно путем товарных интервенций.

С таким заявлением выступил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук, комментируя резкое сокращение производства хлеба в Украине, говорится на официальном сайте партии ОПЗЖ.

«Существует острая необходимость государственного регулирования цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Но не путем их административного ограничения, а, к примеру, путем товарных интервенций. Эта практика достаточно эффективно использовалась при многих правительствах за годы независимости Украины. Нельзя превращать хлеб в продукт, недоступный миллионам украинцев. Такая политика может больно ударить по самой власти», – сообщил политик.

По словам Медведчука, политика нынешней украинской власти превращает хлеб в продукт, недоступный миллионам украинцев.

«…Например, в Польше хлеб дешевле на 30%, в Литве ‒ на 40%. В Украине же ржаной хлеб вырос в цене на 25% в год, а средняя его стоимость в больших городах по стране на начало сентября 2019-го составляла 21,9 грн за килограмм. Белый хлеб из муки первого сорта стал дороже на 23%. Средняя стоимость в начале осени была 19,2 грн за килограмм. Пшеничный хлеб из муки высшего сорта стал дороже на 22%», – отметил он.

Парламентарий также подчеркнул, что украинцы с низкими доходами вынуждены заменять хлеб более дешевыми крупами.

«В Украине за 11 месяцев 2019 года производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения упало на 10,7%... О чем говорят эти данные? Во-первых, о том, что продолжается рост числа трудовых мигрантов и это приводит к сокращению потребления хлеба в стране. Во-вторых, о том, что украинцы вынуждены сокращать потребление хлеба из-за значительного роста цен на него», – уверен оппозиционный политик.