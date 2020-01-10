Представители Офиса президента Украины обманули украинское население, опубликовав неправдивый пресс-релиз с информацией о том, что Владимир Зеленский, якобы, провел «крупнейший в истории Украины» обмен удерживаемых лиц.

Более детальную информацию сообщает издание Bihus.info.

В частности, журналисты подчеркнули, что формулировка «Глава государства о крупнейшем в истории Украины освобождении удерживаемых лиц: Это - большая победа», которую опубликовали на официальном сайте ОП Украины, не соответствует действительности, поскольку в конце 2019 года в Украину вернулось почти вполовину меньше человек, чем во время двух предыдущих обменов.

Как отмечается в сообщении, самым крупным считается обмен, который состоялся в 2017 году благодаря усилиям Виктора Медведчука. Тогда, Киеву, Донецку и Луганску удалось провести обмен удерживаемых лиц по формуле «306 на 74» и его обращению к Владимиру Путину. Ранее Медведчуку удалось договорится с руководством «ДНР» и «ЛНР» о возвращении в Украину 146 удерживаемых украинцев в декабре 2014 года и о 139 украинских военных в феврале 2015 года.

«В частности, 29 декабря Украина освободила из плена боевиков 81 человека, пятеро из которых решили остаться на оккупированных территориях. Таким образом, с ОРДЛО вернулись 76 украинцев… В то же время, 26 декабря 2014 года Украине удалось вернуть из плена 146 удерживаемых украинцев, а 21 февраля 2015 - вернули 139 украинских военных. То есть, обмен 29 декабря 2019 уступает по количеству заявленных украинский обменам в 2014 и 2015», - говорится в сообщении.