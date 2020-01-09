Украинская власть во главе с президентом Зеленским создает все условия для того, чтобы работодатель смог уволить любого своего сотрудника, в том числе и за невыполнение распоряжений, которые не входят в его обязанности.

С таким заявлением выступил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«То, что нынешняя власть готовит новое трудовое законодательство, существенно ограничивающее права работающих, общеизвестно. Введение такого "основания" для увольнения, как "утрата доверия", возможность увольнять женщин, находящихся в декретном отпуске, отмена индексации зарплат – это только часть планируемых Кабмином нововведений», – отметил парламентарий.

Виктор Медведчук особо подчеркнул, что внимание экспертов привлек законопроект, предусматривающий возможность увольнять сотрудников «за невыполнение распоряжений работодателя», которые не входят в его трудовые обязанности: «Специалисты по трудовому праву обращают внимание на то, что "в законопроекте № 2584, вносящем правки в действующий КЗоТ, эта норма сформулирована таким образом, что отдельно упоминаются нарушение трудового договора и невыполнение распоряжений работодателя. Из формулировки следует, что это два самостоятельных условия для увольнения. При этом не обязательно, чтобы такое распоряжение было связано с трудовыми обязанностями"».

По словам парламентария, предложенный представителями новой власти законопроект, предусматривающий возможность увольнять сотрудников «за невыполнение распоряжений работодателя», вызовет массовые протесты в Украине.

«Безусловно, такие нововведения в трудовое законодательство неизбежно вызовут массовые протесты в Украине. И возглавят эти протесты, естественно, профсоюзы. Профсоюзное движение в стране в последнее время заметно обновляется, профсоюзы постепенно превращаются из преимущественно соглашательских органов в более активные и действенные организации», – убежден Медведчук.

Политик также уверен, что власть готовится к борьбе с профсоюзами: министр экономики Милованов фактически уже заявил об этом в соцсетях.

«Основное направление политики власти по отношению к профсоюзам министр охарактеризовал так: «Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены». Ну а решать, кто получит «ресурсы», а кто будет «остановлен», собираются, конечно же, сам Милованов и его кабминовские коллеги по проведению антисоциальной политики в Украине», – резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что действующий Кодекс законов о труде должен существовать, так как он не просто регулирует трудоустройство, а и регламентирует права граждан Украины.