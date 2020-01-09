Журналисты одного из самых авторитетных европейских изданий Stories from Wales рассказали о реальном отношении депутатов Европейского парламента к председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку.

Как уверяют аналитики на официальном сайте агентства, в европарламенте присутствует множество политиков, солидарных с позицией Виктора Медведчука, которая направлена на установление мира в Украине и на улучшение жизни украинского населения.

Так, одним из сильнейших сторонников народного депутата Украины IX созыва является Натан Гилл – евродепутат, представляющий Уэльс.

Европейский политик неоднократно выступал с поддержкой в адрес украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, против которых новая украинская власть во главе с Зеленским осуществляет давление ради собственных политических интересов.

Примечательно, что в связи с последними событиями вокруг независимых украинских телеканалов, Натан Гилл вошел в Международный редакционный совет телеканала «112 Украина» и в Международный редакционный совет телеканала NewsOne.

«23 октября 2018 года, спустя всего несколько дней после того, как Верховная Рада призвала к санкциям в отношении NewsOne и «112 Украина», валлийский депутат Натан Гилл вступил в схватку в защиту Виктора Медведчука и украинских телеканалов. Он задал письменный вопрос Высокому представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини», – написали в издании.

Резюмируя, журналисты также отметили, что Гилл зарекомендовал себя как защитник свободы слова, прав человека и прав меньшинств в Украине.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что за давлением на свободу слова в Украине стоит лично глава украинского государства Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан.