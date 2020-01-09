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Запуск газопровода «Турецкий поток» снизит транзит через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Пафосно был запущен Турецкий Поток. Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд м3», – написал он.

Макогон подчеркнул, что Украина ищет новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добилась создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн м3 в сутки. «Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе», - отметил он.

Напомним, 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич дали официальный старт началу эксплуатации морского газопровода «Турецкий поток»

 
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