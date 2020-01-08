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8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Посольство Украины в Иране заявило, что на данный момент версия теракта или ракетной атаки в качестве причины авиакатастрофы исключена.

В МАУ заявили, что самолет прошел плановое техническое обслуживание 6 января 2020 года.

Президент Владимир Зеленский дал поручение генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Офис генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета.

С полуночи 9 января Украина прекращает полеты украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. 

Иран отказывается отдавать Украине черные ящики потерпевшего крушение Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом заявил глава организации гражданской авиации Али Абедзаде. Черные ящики будут расшифрованы в лаборатории в Тегеране.

Кабинет Министров принял решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран. 

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ForUm

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