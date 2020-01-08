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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич дали официальный старт началу эксплуатации морского газопровода «Турецкий поток», повернув символический вентиль. Об этом сообщает Интерфакс с торжественной церемонии в стамбульском конгресс-центре «Халич».

Газопровод «Турецкий поток» (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

«Турецкий поток» позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.
ForUm

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