Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что нынешняя украинская власть живет в мире фантазий и иллюзий в отличие от властей Болгарии, которые согласились на поставки газа в страну в обход Украины ‒ из России через газопровод «Турецкий поток».

Парламентарий отметил, что «Болгарии просто выгоден этот проект («Турецкий поток». – Ред.), поскольку он гарантирует надежность транзита в обход политически и экономически нестабильной Украины».

«Есть и прямая экономическая выгода. Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова ранее заявляла, что переход на получение российского газа через Турцию, а не через Украину и Румынию поможет экономить ежегодно более 70 млн левов (свыше 955 млн гривен по нынешнему курсу) на плате за транзит. Это, по ее словам, позволит снизить цену на российский газ в Болгарии примерно на 5%. Несмотря на явно антироссийскую политику, Болгария проявила экономический прагматизм. Как и другие страны Южной и Центральной Европы, которые будут получать российский газ по «Турецкому потоку», – подчеркнул Медведчук.

«Этот прагматизм практически полностью отсутствует у украинской власти, которая во многом живет в мире фантазий и иллюзий», ‒ добавил политик.

Виктор Медведчук также отметил, что в связи с отсутствием прямых поставок российского газа в Украину бюджет нашей страны теряет $1,6 млрд в год.

«Президент Украины В. Зеленский заявил, что за транзит газа из России в Европу в течение пяти лет государство получит более $7 млрд… Что такое $7 млрд за пять лет? Это порядка $1,4 млрд в год. А было $3 млрд. Значит, бюджет теряет $1,6 млрд в год. Именно такие «победы» ведут экономику Украины в пропасть. Соглашение заключено на пять лет. А что дальше? Опять сказки о наращивании собственной добычи газа? Мы видим, как она «наращивается». По данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, добыча природного газа в Украине за январь – ноябрь 2019 года снизилась на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 18,915 млрд кубометров», – констатировал политик, отметив, что «пора наконец избавляться от хуторянского мышления и трезво, прагматично оценивать ситуацию».

Напомним, во время переговоров председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с главой правительства РФ и руководством российского «Газпрома» украинскому оппозиционному политику удалось договориться о 25%-й скидке на газ для украинского населения при прямых поставках голубого топлива из России в Украину.

Виктор Медведчук также неоднократно заявлял, что новая украинская власть во главе с президентом Зеленским не хочет пользоваться результатами этих переговоров, поскольку действует исключительно в собственных интересах.