Одним из политических итогов 2019 года является то, что в результате выборов президента и Верховной Рады изменилась расстановка сил среди крупнейших украинских олигархов, пишет на сайте «Корреспондент» юрист-международник Виталий Киба.

«На июльских выборах произошел полный провал на выборах всех проектов Ахметова – мимо Рады пролетели и Радикальная партия Ляшко, и «сборная солянка» «Оппоблок», объединившая и Мураева, и Вилкула, и мэров вроде Труханова и Кернеса, еще вчера агитировавших за Порошенко», - написал юрист-международник.

Виталий Киба подчеркивает, что Ахметов сегодня потерял влияние на оппозиционном поле, а все значимые политические фигуры сгруппировались вокруг Виктора Медведчука и «Оппозиционной платформы - За жизнь».

«Можно сказать, Ахметов превратился в шахматного короля – вроде бы и значимая, но абсолютно беспомощная фигура, что и продемонстрировала осенняя атака Коломойского с целью отжать ГОКи через повышение ренты на руду.

А все реальные фигуры сгруппировались вокруг самого сильного игрока на оппозиционном поле – Виктора Медведчука и его «Оппозиционной платформы – За жизнь», - пояснил автор.

Если так пойдет и дальше, прогнозирует Виталий Киба, то на местных выборах-2020 вся власть на Юго-Востоке достанется Медведчуку и его партии. Что касается Ахметова с Новинским, то они рискуют остаться с минимальным представительством в местных советах.

«Сейчас Ахметов с Новинский инвестируют в Олега Сенцова и другие проекты, потому как, если так пойдет и дальше, то по итогам местных выборов-2020 вся власть на местах на Юго-Востоке достанется Медведчуку и его соратникам. А олигархи рискуют остаться с минимальным политическим представительством, если им вообще что-нибудь достанется», - спрогнозировал юрист-международник Виталий Киба.