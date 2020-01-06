Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что политика тарифного геноцида, которую новая украинская власть унаследовала от режима Порошенко, перестает работать.

Так парламентарий прокомментировал данные Госслужбы статистики о росте задолженности населения за ЖКУ.

Согласно официальной статистике, задолженность населения за ЖКУ в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем выросла на 8 млрд грн – до 60,1 млрд грн. То есть она увеличилась чуть больше чем на 15% за один лишь месяц!

«Население в ноябре заплатило за ЖКУ только 7,4 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 15,3 млрд грн. Эти данные свидетельствуют о том, что унаследованная действующей властью от режима Порошенко политика тарифного геноцида перестает работать. Люди, которые вынуждены выбирать между покупкой продуктов питания, лекарств и оплатой ЖКУ, выбирают покупку еды и лекарств», – подчеркнул политик.

Лицемерие и манипуляции – отличительные черты новой власти, которая практически ничем не отличается от режима Порошенко, убежден Виктор Медведчук.

«Пока для снижения тарифов на ЖКУ реально ничего не сделано. Гончарук обещает снижение тарифов на газ для населения на 30%. Но стоит ли верить человеку, который провозгласил фантастический план роста ВВП на 40% за пять лет, фактически уже провалившийся? Как можно верить человеку, который призывает украинцев хранить деньги в национальной валюте и доверять гривне, а сам предпочитает хранить сбережения в долларах и евро?» – отметил парламентарий.

Кроме того, Виктор Медведчук акцентировал внимание на том, что ответственность за снижение тарифов возложена на местные власти, которые могут просто проигнорировать рекомендации Кабмина. «Гончарук заявляет, что уже в 20 городах согласились с этими рекомендациями. Но в Украине не 20 городов, а намного больше», – подчеркнул политик.

«Пока власть демонстрирует свою полную импотенцию в экономической и социальной сферах. Команду, набранную из "детского сада", надо немедленно менять. В Украине немало специалистов, прекрасно разбирающихся, в частности, в проблемах жилищно-коммунальной сферы, десятилетиями изучающих их. Эти профессионалы вполне могут заменить случайно попавших во власть недоучек», – резюмировал парламентарий.

Напомним, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку удалось договориться с руководством российского «Газпрома» и главой правительства РФ о скидке на газ для украинцев на 25% при условии прямых поставок голубого топлива из России в Украину.

Виктор Медведчук также неоднократно заявлял, что новая власть не хочет пользоваться результатами его переговоров, поскольку действует исключительно в собственных интересах.