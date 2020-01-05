Благодаря «челночной дипломатии», председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку удалось вернуть в разы больше удерживаемых Киевом и ЛДНР лиц, чем украинскому президенту Владимиру Зеленскому с помощью проведения «нормандского саммита».

Об этом блогер Алексей Куракин написал на своей странице в рубрике «Я – корреспондент».

«28 июня 2019 года на подконтрольную Киеву территорию вернулось четверо граждан Украины, которые удерживались в ОРДЛО и были освобождены в одностороннем порядке – только благодаря "челночной дипломати " Медведчука. И произошло это без всяких «нормандских форматов» – на основе прямого диалога с Москвой и лидерами непризнанных «республик».

И тот же принцип диалога доверия Медведчук использовал, например, в конце 2017 года, когда, обратившись непосредственно к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на руководство самопровозглашенных республик Донбасса, обеспечил возвращение в Украину 74 граждан (на неподконтрольные территории вернулось 306 человек).

И 26 декабря 2014 года – обмен по формуле «222 на 150». Когда Медведчук лично договаривался с представителями ДНР (ЛНР), лично ездил в Луганск и лично проводил группы пленных на контролируемую территорию», – отметил в своем материале Куракин.

Резюмируя, он подчеркнул, что президенту Зеленскому уже не нужно рисковать собой и выезжать на линию разграничения, чтобы вернуть людей. Все это уже было сделано Виктором Медведчуком, который отработал все алгоритмы и порядок обмена.

Как сообщал народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук ранее, во время президентства Порошенко, он лично договорился с российским президентом Владимиром Путиным о втором этапе обмена, куда вошли более 100 человек, однако тогда пятый президент Украины отказался от этого.