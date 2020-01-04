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Общественный активист и блогер Правденко Семен считает, что с помощью межпарламентского диалога в формате «нормандского саммита», председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сможет влиять на многие процессы в международной политике.

Об этом Правденко написал в своем блоге, который он ведет на страницах издания «Корреспондент».

«С помощью такой инициативы как парламентская "нормандская четверка" – межпарламентский диалог Украина – Россия – Франция – ФРГ – Медведчук влияет на международную политику. С ним считаются влиятельные политические фигуры, как во Франции, так и в Германии – ведущих европейских державах в экономическом смысле и по политическому весу», – подчеркнул автор материала.

Блогер также отметил, что действия народного депутата Украины IX созыва Виктора Медведчука приведут к реальным результатам во благо Украины, что достойно уважения и восхищения.

«Кто еще имеет возможность вести прямые переговоры с российским лидером? Пожалуй, кроме Медведчука, никого и не назвать. Да будь он хоть трижды кумом Путина или названым братом Шойгу – если его действия приведут к реальным результатам во благо Украины, то это не имеет никакого значения. Всё, что во благо Украины, достойно уважения и восхищения», – обозначил автор материала.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что следующие встречи парламентариев «нормандской четверки» могут состояться в Германии в ближайшие месяц-полтора.
ForUm

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