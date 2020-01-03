Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук является одним из немногих мировых политиков, которые могут повлиять на прекращение боевых действий на Донбассе и вернуть мир в Украину.

Об этом сообщает французское издание Facta.Media, опубликовавшее список десяти политиков, которые благодаря своему влиянию могут приблизить завершение конфликта на Донбассе.

Как сообщается в материале европейского агентства, влияние Виктора Медведчука на международной политической арене позволяет ему говорить напрямую с лидерами Украины и России.

«Виктор Медведчук шесть последних лет посвятил примирению Киева и Москвы. Его влияние позволяло ему говорить напрямую с лидерами обеих стран. Медведчук хорошо знаком с Путиным, а потому, как он сам говорит, использует эти связи для помощи своей стране. Во время президентства Петра Порошенко Виктор Медведчук успешно занимался обменом пленных: при его посредничестве было освобождено почти 500 человек. Политик наладил отношения с лидерами непризнанных республик, став человеком, которого слушали не только в Киеве и Москве, но и в Донецке и Луганске. Медведчук – единственный украинский политик, который общается с лидерами ЛДНР», – говорится в тексте статьи.

Журналисты французского СМИ также подчеркнули: новая украинская власть во главе с президентом Зеленским находится под влиянием националистов и не имеет политической воли договариваться с Россией и непризнанными республиками.

«Медведчук создал мирный план, который основан на Минских соглашениях и, который нашел отклик даже в Европарламенте и сенате Франции. Что важнее, его одобрили в Москве, Донецке и Луганске, ведь согласно предложенному мирному плану Медведчука, непризнанные республики могут вернуться в состав Украины... Тем не менее, официальный Киев показательно игнорирует эту инициативу Медведчука, как и многие другие. Кроме того, Медведчук инициировал новый формат мирного урегулирования и создал Межфракционное объединение по диалогу с парламентариями России, Франции и Германии, что вывело на новый уровень вопрос достижение мира, подключив туда депутатов четырех стран», – отмечается в статье.

Стоит добавить, что в список политиков, которые имеют возможность вернуть мир в Украину, также попали лидеры непризнанных республик «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также глава украинского государства Владимир Зеленский.

«Во время президентской кампании Зеленский ставил главной задачей закончить конфликт на Донбассе. Впрочем, пока что его достижения на этом поприще весьма скромны. С каждым днем его рейтинг падает на фоне тяжелого экономического положения в стране и явных промахов новой власти в финансовой и социальной сферах. Новый президент не смог выполнить свои обещания относительно коммунальных тарифов, языкового вопроса, коррупции. Сейчас его рейтинг с 73% скатился к менее 50%. Если с высоким уровнем поддержки Зеленский мог идти на любые шаги в отношении Донбасса, то сейчас сопротивление его политике будет только расти, что уменьшает шансы на примирение Киева и «ЛДНР», – резюмировали журналисты.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя результаты «нормандского саммита» в Париже заявил, что нынешняя риторика Зеленского расходится с его предвыборными лозунгами и все больше напоминает позицию пятого президента Украины Петра Порошенко.