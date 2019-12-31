Недавняя инициатива председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о создании межпарламентского диалога в «нормандском формате» направлена исключительно на прекращение боевых действий на Донбассе и возвращение мира в Украину.

С такими заголовками ряд крупнейших европейских СМИ осветили предложение народного депутата Украины IX созыва Виктора Медведчука.

В частности, авторитетное германское издание Russland.news сообщает, что парламентский диалог стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция и Германия – Ред.) можно использовать для достижения мира в Украине.

Как отмечает европейское информационное агентство, во время встречи министра финансов России Антона Силуанова, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и российского президента Владимира Путина, украинский политик рассказал об идее вовлечения парламентов Германии, Франции, России и Украины в урегулирование конфликта в Украине.

«Это не так просто, потому что главный вопрос – реализация Минских соглашений. Мы создали межпарламентскую ассоциацию в украинском парламенте, наша партия является второй по результатам выборов, создала вторую парламентскую фракцию, и мы создали межфракционное объединение – межпарламентский диалог во имя мира», – подчеркнул Медведчук.

Стоит также добавить, что о предложении Медведчука также сообщило авторитетное СМИ Италии Agenzia Nova.

Журналисты итальянского СМИ уверены: создание межпарламентского диалога «Украина – Россия – Франция –Германия» сможет решить кризис на Донбассе.

«Сама идея межпарламентского диалога стран в «нормандском формате», очевидно, очень полезна. Это может способствовать мирному урегулированию на Донбассе. Но это очень сложная задача», – говорится в сообщении.

Как сообщал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее, установить мир в Украине и прекратить боевые действия на Донбассе можно исключительно через выполнение украинскими властями Минских соглашений.

Виктор Медведчук также неоднократно обвинял нынешнюю украинскую власть во главе с президентом Зеленским в том, что они не хотят выполнять Минские соглашения только потому, что действуют исключительно в собственных интересах, а не в интересах народа Украины.