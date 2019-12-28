Руководство аграрного комитета Верховной Рады Украины проигнорировало рассмотрение всех 3299 поправок, внесенных в сравнительную таблицу представителями фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Таким образом, нынешняя украинская власть поставила себе цель заблокировать политические инициативы членов фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь», которые настойчиво отстаивают права украинских граждан.

С таким заявлением выступили представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», комментируя противоправную рекомендацию аграрного комитета ВР принять законопроект об открытии рынка земли украинским парламентом.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» последовательно и настойчиво отстаивает права украинских граждан. Для того чтобы противодействовать нашей политике в отношении запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения, поддерживаемой до 70% украинцев, «слуги народа» вынуждены идти на прямые подтасовки, обман, нарушение Конституции и законодательства Украины», - говорится на официальном сайте политсилы.

В ОПЗЖ подчеркнули: «Слуги» просто не в состоянии объяснить обществу, зачем именно сейчас, в политической горячке, они хотят устроить распродажу украинской земли.

«За этой ложью и махинациями команды Зеленского стоит одна цель: любой ценой ограбить украинцев, забрав у них последнее богатство – плодородную украинскую землю. Делается это «слугами» по указанию Международного валютного фонда и Фонда Сороса в интересах крупного зарубежного капитала», - сообщается в тексте заявления.

Резюмируя, представители оппозиционной партии также сообщили, что действия «Слуги народа» являются преступными, а также не соответствующими законодательству Украины и воле Украинского народа.

«Власть просто не хочет говорить правду о том, что для нее указания кредиторов важнее интересов страны и мнения граждан. Именно поэтому «слуги» постоянно вынуждены прибегать к откровенной лжи, циничному обману и грубо нарушать законы. Именно поэтому со стороны фракции власти в парламенте в ход идут «ночные заседания», «тайные голосования», «встречи в подвале», подлоги и аферы», - заключили в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

Как заявляли представители фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» ранее, нынешняя украинская власть не имеет никакого права принимать Закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель без проведения всеукраинского референдума.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат УкраиныIX созыва Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что новая украинская власть получила указание от МВФ и Сороса любой ценой принять Закон об открытии рынка земли.