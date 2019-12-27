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Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Вадим Рабинович уверен, что прекратить боевые действия на Донбассе и установить мир в Украине может только межпарламентский диалог «Германия ‒ Франция ‒ Россия ‒ Украина».

Об этом оппозиционный политик заявил в комментарии журналистам, передает телеканал ZIK на своем официальном сайте.

Рабинович уверен: предложение председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о создании межпарламентского диалога в «нормандском формате» является одной из самых конструктивных идей для достижения мира в стране.

«Если не хотят договариваться за мир на каком-то уровне, надо строить на другом. Межпарламентский диалог «Германия ‒Франция ‒ Россия ‒ Украина» должен сдвинуть процесс с мертвой точки и помочь президентам наших стран добиться мира», – подчеркнул он.

Парламентарий также добавил, что уже в ближайшее время после проведения первого межпарламентского саммита, украинский народ сможет увидеть результаты переговоров парламентов стран–участниц.

«Считаю, это одним из самых высоких достижений нашей партии в этом году. Думаю, сидеть и ничего не делать, когда твоя держава погибает и идет война – это очень плохо. Поэтому Медведчук все сделал правильно, мы с вами будем ему только аплодировать», – заключил нардеп.

Как сообщалось ранее, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать межпарламентский формат «нормандской четверки» для восстановления мира в Украине. В свою очередь, инициативу о создании диалога парламентов поддержал российский президент Владимир Путин, а уже 24 декабря в Государственной Думе РФ состоялись переговоры председателя депутатского объединения Верховной Рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция» Виктора Медведчука с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Напомним, народный депутат Украины Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть обязана выполнять Минские соглашения, если она хочет достичь мира в Украине и прекратить боевые действия на Донбассе.
ForUm

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