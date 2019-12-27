Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что инвестиции в Украину придут тогда, когда в стране наступит мир и прекратятся боевые действия на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Украины Виктора Медведчука на официальной странице в Facebook.

«Мы перестали быть индустриально интересной страной для инвестиций. Не имеет значения, иностранные это инвестиции или наших бизнесменов. Деньги должны прийти в Украину. А это возможно только тогда, когда люди получат уверенность, что в стране будет мир», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Парламентарий также не раз подчеркивал, что новая власть должна изменить договоренности с Евросоюзом, так как условия соглашения о зоне свободной торговли с ЕС экономически уничтожают Украину и являются катастрофически болезненными для всех жителей страны.

«Мы не можем больше продолжать терпеть пагубность зоны свободной торговли с Евросоюзом в отношении нашей страны, потому что ее условия уничтожают экономически нашу страну… Когда наша страна является самой коррумпированной в Европе, когда наша страна является самой бедной в Европе, когда наша страна экономически не развивается», ‒ отметил политик.

Добавим, что еще в 2012 году Виктор Медведчук спрогнозировал риски зоны свободной торговли с ЕС для Украины.

Уже тогда оппозиционный политик говорил о том, что Соглашение об ассоциации с ЕС, по сути, представляет собой соглашение о колонизации Украины странами Евросоюза.

«С момента подписания соглашения все вопросы взаимоотношений с третьими странами, касающиеся торговой политики, Украина должна будет согласовывать с ЕС. И хотя формально соглашение оставляет Украине право (вот спасибо!) по "сохранению и созданию таможенных союзов, зон свободной торговли или договоренностей о приграничной торговле", фактически это право ограничено ‒ приписочкой... если они не противоречат торговым договоренностям, предусмотренным соглашением. В переводе на понятный язык это означает: "Вы сделали выбор? Обратного пути нет"», ‒ предупреждал Виктор Медведчук.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что для улучшения инвестиционного климата в Украине новая украинская власть должна прежде всего вернуть мир в страну и урегулировать конфликт на Донбассе.