По словам главного редактора интернет-издания www.polonews.in.ua Евгения Билоножко, нет никакой сенсации, в том, что такой политик как Виктор Медведчук вошел в топ-10 самых влиятельных людей Украины по версии журнала «Корреспондент». Об этом Билоножко написал в своем Facebook.

«Никакой сенсации здесь нет, ведь Медведчук все эти годы входил в топ-10 самых влиятельных, просто мало «светился» на ТВ. Невзирая на демонизаци. Со стороны проамериканских сил, Медведчук остается влиятельным игроком, за которого голосуют граждане Украины», - пояснил журналист.

Евгений Билоножко подчеркнул, что США в 2014 году объявили санкции против Медведчука – невзирая на это, политик только наращивает свое влияние.

«Украина формально провозгласила евроатлантическую интеграцию, но в рейтинге наиболее влиятельных украинцев который год подряд остается Виктор Медведчук, который с 2014 года находится под санкциями США, но только наращивает свое влияние», - констатирует главный редактор www.polonews.in.ua.

По словам Билоножко, с учетом нынешней международной обстановки, такая инициатива Медведчука как создание межпарламентской площадки Украина-Росия-Франция-ФРГ имеет геополитическое значение.

«Сам господин Медведчук только что заявил о создании парламентского измерения «нормандского формата» - когда над реализацией «Минских соглашений» будут работать депутаты парламентов Украины, РФ, Франции и ФРГ», - написал журналист.

«А в условиях, когда «Северный поток-2» выходит на финишную прямую, работа такой площадки будет иметь геополитическое значение. Поэтому перед нашими глазами пример работы на уровне стратегий. Собственно, такие инициативы поясняют, почему их автор два десятка лет входит в список самых влиятельных», - пояснил журналист Евгений Билоножко.