«Инициатива Виктора Медведчука о создании межпарламентского диалога ради мира – это очень перспективное направление», - такое мнение выразил в эфире телеканала NewsOne политический и военный эксперт Юрий Дудкин.

По словам Дудкина, Медведчук вводит новую форму диалога между странами Европы, Россией и Украиной.

«Сегодня Виктор Медведчук и его политическая сила «Оппозиционная платформа – За жизнь» вводит новые формы диалога между Европой, Россией и Украиной», - пояснил он.

«Хотя он делал это еще прошлым летом, предложив мирный план по Донбассу – и Европарламент его одобрил», - напомнил эксперт.

Юрий Дудкин прогнозирует, что к межпарламентскому диалогу, который организовал Медведчук, могут присоединиться и главы парламентов Франции и Германии.

«Думаю, что это будет диалог не только между депутатами Европарламента, Францией, Германией, Россией и Украиной. Впоследствии, если, скажем, дело не будет двигаться с мертвой точки, а именно – выполнение с 1-ого по 13-тый пункт «Минских договоренностей», то к этому подключатся и главы парламентов», - прогнозирует эксперт.

Юрий Дудкин считает, что украинская власть во главе с Зеленским могла бы выполнять политические пункты «Минских соглашений», но ничего не делает для этого.

«Сегодня Европа очень четко чувствует, что у Зеленского – уникальный шанс, при том большинстве, которое имеет его фракция, начать выполнять «Минские договоренности». Огромную политическую часть «Минских соглашений». Однако дело не двигается. И Виктор Медведчук, предчувствуя это, как опытный политик и гениальный переговорщик, пытается начать межпарламентский диалог (между Украиной, Россией, Францией и ФРГ, - Ред.)», - пояснил он.

«Ради мира! – Он так и называется», - резюмировал политический и военный эксперт Юрий Дудкин.