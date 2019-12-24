Атаки на Виктора Медведчука и его соратников из «Оппозиционной платформы – За жизнь» связаны с тем, что некоторые люди из окружения Владимира Зеленского либо искренне ненавидят все, якобы связанное с Россией, либо играют эту роль. Об этом рассказал политолог Михаил Погребинский в недавнем эфире телеканала «ТВЦ», сообщает ukraina.ru.

«Есть такой Никита Потураев, как по мне, больной на всю голову человек, который орал насчет земли и маньяка Ленина. Эта публика из жанра «Я за идею, но за бабки». Он работал на Партию регионов, выполнял пропагандистскую функцию. Таких людей в окружении Зеленского много», — привел пример эксперт.

Эти люди объяснили Зеленскому, что реальная угроза якобы исходит от России, и если он не назначить в свое правительство людей Джорджа Сороса, а будет договариваться с другом Владимира Путина, то он может потерять свою власть, пояснил Погребинский.

И все эти показательные обыски и угрозы в адрес телеканалов, по его мнению, связаны с желанием Зеленского доказать, что он находится в антироссийском лагере и не собирается быть для этих людей «врагом народа».

Политолог при этом выразил надежду, что в Украине возможно построение правового государства, потому что тот же глава МВД Арсен Аваков так или иначе начал борьбу с организованными преступными группами.