Предложение представителей фракций «Слуга народа» и «Голос» запретить ведение переговоров с РФ для обеспечения жизни, здоровья, а также освобождения заложников и военнопленных – не что иное, как демонстрация борьбы нынешней власти с главной оппозиционной политсилой страны – «Оппозиционной платформой – За жизнь».

Об этом заявили члены фракции ОПЗЖ после внесения пропрезидентской фракцией «Слуга народа» и «соросовским» «Голосом» законопроекта о запрете так называемых сепаратных переговоров с представителями Российской Федерации.

«Параноидальный страх «партии войны» перед восстановлением добрососедских, партнерских, взаимовыгодных и прагматичных отношений между Украиной и Россией вылился в очередную бредовую инициативу власти. Продукт совместного законотворчества «слуг народа» и соросовского «Голоса» относительно запрета так называемых сепаратных переговоров с представителями Российской Федерации как нельзя ярче демонстрирует не только политическую заангажированность, но и запредельную узколобость его авторов», – говорится в заявлении.

В ОПЗЖ также обратили внимание на тот факт, что текст законопроекта появился на сайте Верховной Рады через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин и председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержали инициативу Виктора Медведчука о межпарламентском диалоге Украины, России, Германии и Франции ради достижения мира в Украине.

«Очевидно, что мир в Украине и реинтеграция Донбасса невыгодны партии «Голос», представители которой неоднократно заявляли о том, что Украине следует выйти из Минских соглашений. Но, судя по тому, что против переговоров во имя мира в Украине выступают и представители провластной партии, нынешняя власть также не заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Востоке страны и в возвращении Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс», – говорится на официальном сайте партии.

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» убеждены, что «именно украинско-российский диалог на всех уровнях, а также переговоры в четырехугольнике Киев – Москва – Луганск – Донецк способны вернуть мир в Украину и восстановить территориальную целостность нашей страны».

Как сообщалось ранее, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» последовательно и принципиально выступает за выполнение Минских соглашений и мирное урегулирование конфликта на Донбассе, ею также предложен реальный План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины.