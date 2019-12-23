2019 год с его президентскими и досрочными парламентскими выборами ощутимо перетасовал колоду влиятельных людей Украины, пишет на сайте «Корреспондент» политтехнолог Сергей Лозовский.

Несмотря на перемены, приходит к выводу Лозовский, такой политик как Виктор Медведчук по-прежнему входит в список самых влиятельных и даже укрепил свои позиции.

«Виктор Медведчук в последние годы традиционно входил в топ-10 самых влиятельных людей Украины – и это только на личном авторитете и статусе, потому что до недавних пор не являлся ни депутатом, ни высшим чиновником. Например, в 2018 году он занял девятое место в рейтинге «Корреспондента», - напомнил политтехнолог.

По словам Лозовского, в 2019 году «политик усилил свои позиции, потому что провел в Верховную Раду «Оппозиционную платформу – За жизнь», которая сформировала вторую по величине фракцию после «слуг народа».

Сергей Лозовский прогнозирует, что в следующем году Медведчук еще больше увеличит свое влияние, потому что работает на уровне политических стратегий.

«Судя по тому, что Медведчук работает на уровне политических стратегий, эта тенденция продолжится и в следующем году», - прогнозирует он.

Лозовский поясняет, что с помощью такой инициативы, как запуск межпарламентского диалога на уровне Верховной Рады, Госдумы РФ, парламента Франции и бундестага ФРГ, Медведчук выходит на международный уровень.

«Во-первых, прозвучавшая во время встречи с Путиным в Петербурге инициатива Медведчука запустить межпарламентский диалог на уровне Верховной Рады Украины, Госдумы РФ, парламента Франции и бундестага ФРГ – это выход на международный уровень», - поясняет политтехнолог.

Что касается внутренней политики, то Лозовский поясняет, что рейтинги Зеленского и «слуг народа» - это «два сообщающихся сосуда».

«Чем больше разочаровавшихся в Зеленском и «слугах американского народа» - тем больше сторонников у «Оппозиционной платформы». К примеру, даже критически настроенные к нему украинские СМИ прямо пишут, что все украинцы, кто выступают против курса Зеленского & Co на продажу земли, автоматически оказываются в лагере Медведчука», - цитирует политтехнолог Сергей Лозовский распространенное мнение украинских СМИ.