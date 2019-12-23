также в разделеПолитика
Политтехнолог: Медведчук увеличивает свое влияние - эта тенденция усилится в следующем году 18
В Сенате обновили законопроект об «адских санкций» против РФ 27
Посольство США: Военная помощь подтверждает мощную поддержку Украины 13
Комиссия Украина-НАТО состоится 15 января 28
В 23 регионах проходят выборы в ОТГ 20
СМИ: США заморозили военную помощь через час после разговора Зеленского и Трампа 61
Гончарук попросил украинцев сообщать о работающих игорных залах 78
Аналитик: Повесткой дня для межпарламентского формата Украина - Россия - Франция - Германия будет мирный план Медведчука 56
Украина создала межведомственную группу по развитию спиртовой отрасли 21
Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности 21
Загороднюк: Военная помощь США позволит Украине закупить вооружение для обороны на море 15
Политический аналитик: У «слуг народа» нет такой межпарламентской площадки, как у Медведчука 47
Медведчук в Санкт-Петербурге встретился с лидерами стран СНГ 25
«Слуги народа» провели корпоратив на бывшем вертодроме Януковича 30
Ельченко: ФСБ имеет собственную сеть в ООН 19
КИУ: Лидеры «Слуги народа» манипулировали, оценивая 100 дней работы Рады 22
В Белом доме напомнили, что Трамп, а не Обама дал Украине $400 миллионов на оружие 35
Prensa Latina: Главный оппозиционер Украины Медведчук уверен в нежелании Зеленского выполнять Минские соглашения 73

Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в декабре. Несмотря на то, что в ноябре Верховная Рада ввела штрафы для депутатов, которые систематически не голосуют на пленарных заседаниях, в целом проблема низких показателей участия в голосованиях отдельных депутатов все еще актуальна, сообщили ForUm’у в пресс-службе КИУ.

Так, в декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады. При этом 8 нардепов пропустили 90% голосований, из них трое – не проголосовали ни разу за месяц.

В декабре нулевые показатели голосований зафиксировано у Любови Шпак («Слуга народа»), Романа Иванисова (внефракционный) и Виталия Данилова («Батькивщина»). По данным электронной системы Рады все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях парламента в течение месяца. Конкретные причины отсутствия на сайте ВРУ не указаны.

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали, Антон Яценко («За будущее»), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Игорь Палица («За будущее»), 9%; Александр Абдуллин («Батькивщина»), 9%; Андрей Деркач (внефракционный), 9%.

«Штрафы за неучастие в голосованиях позволят несколько сэкономить бюджетные деньги, однако в целом проблемы не решат. Ведь нужно учитывать, что в списке наименее активных депутатов, как правило, находятся достаточно состоятельные политики, для которых отсутствие двух-трех десятков тысяч гривен в месяц принципиально не изменит ситуации, а потому не станет стимулом голосовать чаще», - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Зато в Верховной Раде есть двое народных депутатов, принявших участие в 100% голосований. Это Руслан Князевич из «Европейской солидарности» и Александр Бакумов со «Слуги народа». Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.

Всего в декабре произошло 532 голосования.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги