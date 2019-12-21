Политический аналитик и блогер Сергей Ожегов анализирует инициативу Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог на уровне парламентов Украины, России, ФРГ и Франции. Как известно, глава политсовета «Опозиционной платформы – За жизнь» представил свою инициативу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Об этом Ожегов написал у себя в Facebook.

По словам Ожегова, до сегодняшнего дня не было парламентского измерения «нормандского формата», а теперь он есть.

Логика понятна – для реализации «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» нужно, чтобы Верховная Рада приняла отдельные законы по каждому из пунктов: амнистия и отказ от уголовного преследования для участников событий на Юго-Востоке, проведение местных выборов на Донбассе, особый статус для отдельных районов Донбасса, а также внесение изменений в Конституцию по децентрализации полномочий от Киева к местным властям», - пояснил он.

По словам Ожегова, вскоре мы узнаем, кого именно из депутатов Франции и ФРГ Виктор Медведчук планирует привлечь к межпарламентскому диалогу.

«Сам Медведчук заявил, что сейчас ведет переговоры с депутатами из Франции и Германии, которые официально присоединятся к его межпарламентскому формату. Кто именно это будет, мы узнаем уже скоро», -

Ожегов резюмирует, что работа Медведчука по реализации «Минских соглашений» вышла на новый уровень.

«В целом, мы видим, что работа Медведчука по реализации «Минских соглашений» выходит на новый уровень. И, как стало понятно, у В. Медведчука есть еще несколько козырей в запасе, о которых мы узнаем позже», - прогнозирует политический аналитик.

Ожегов уверен, что повестка дня для межпарламентского диалога – это мирный план Медведчука.

Официальному Киеву во главе с Зеленским нужно готовиться к тому, что теперь требовать выполнения «Минских соглашений будут депутаты парламента Франции и бундестага ФРГ», - предупреждает автор.

Тут уж Медведчук постарается», - прогнозирует политический аналитик Сергей Ожегов.