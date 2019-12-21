«Альтернативный центр политических решений в действии», - так политический аналитик Алексей Калиниченко прокомментировал новость о встрече главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Об этом Калиниченко написал у себя в Facebook.

Виктор Медведчук в ноябре создал и возглавил в Верховной Раде межфракционное объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция», а теперь наполняет этот формат конкретными людьми и конкретными действиями, поясняет Калиниченко.

«Речь идет о межфракционном объединении «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция», которое Медведчук создал в ноябре. А теперь, как видим, началась деятельность на международном уровне – по наполнению этого формата конкретными людьми и конкретными действиями», - написал он.

Калиниченко подчеркнул, что Владимир Путин поддержал инициативу Виктора Медведчука.

«Что касается России, то и профильный комитет Госдумы, и Совет Федерации в тот же день откликнулись и официально заявили, что будут работать вместе с Медведчуком», - добавил он.

«Сам глава политсовета ОПЗЖ сообщил, что в ближайшее время к предложенному им формату подключатся депутаты из Франции и Германии. Кто именно это будет, мы узнаем в январе-феврале», - прогнозирует политический аналитик.

Виктор Медведчук создал единственную на сегодняшний день площадку для сотрудничества на уровне парламентов Украины, России, Франции и ФРГ, отметил Алексей Калиниченко. Что касается фракции Зеленского, они не занимались таким направлением как межпарламентский диалог на уровне участников «нормандского формата», поэтому оказались в роли отстающих.

«Такой ход Медведчука оказался неожиданностью для Зеленского &Co, которые и в своей Верховной Раде этими вопросами не занимались, что уж говорить о работе на уровне французского парламента и немецкого бундестага. Как уже говорилось, единственное депутатское объединение в Верховной Раде, выступающее за мир на Донбассе, создал и возглавил Медведчук. У «слуг народа» такой площадки нет, они оказались среди отстающих», - утверждает аналитик.

Поэтому, констатирует Алексей Калиниченко, украинская власть оказалась не готова к выходу Медведчука на уровень межпарламентского сотрудничества.

«А к выходу Медведчука на международный уровень украинская власть во главе с Зеленским и его бенефициарами и подавно не готова», - констатировал политический аналитик Алексей Калиниченко.

Напомним, Медведчук в Санкт-Петербурге встретился с лидерами стран СНГ.