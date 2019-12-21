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В Санкт-Петербурге в пятницу, 20 декабря, состоялась встреча председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным и лидерами стран СНГ. Об этом сообщает 112.ua.

Во время встречи с российским президентом Медведчук рассказал об идее организации межпарламентского диалога ради мира между парламентами Украины, России, Германии, Франции.

Встреча состоялась до заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Там же проходил саммит лидеров стран СНГ, в неформальной части которого состоялись встречи Медведчука с главами государств, принявшими участие в мероприятии.

В заседании Высшего Евразийского экономического совета приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, первый президент Казахстана, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Во встрече в расширенном составе принял участие президент Молдовы Игорь Додон.

По завершении всех мероприятий в Санкт-Петербурге Путин пригласил участников встречи ознакомиться с исторической выставкой, посвященной началу Второй мировой войны. 
ForUm

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