Афера «УкрБуда» может иметь катастрофические последствия для экономики. И нести ответственность за нее должен нести не только сам бывший собственник компании Максим Микитась, но и политики и «решалы», которые его прикрывали. Об этом заявила адвокат и правозащитник Татьяна Монтян.

«Владимир Зеленский поклялся, что «Киевгорстрой» все достроит. Но я бы не спешила сразу поздравлять инвесторов, которые сдуру связались с Микитасем и этой шайкой. Потому что там проблема не только с жильем, там еще и море тендеров, которые Микитась бодренько выигрывал в столице. Начиная с Шулявского моста, который уже дважды получил по миллиарду, и заканчивая всеми остальными объектами – больницами, школами, садиками, на которых «и конь не валялся». Возможно, «Киевгорстрой» что-то и достроит, но с каким качеством и в какие сроки, это вопрос и тайна покрытая мраком», - заявила эксперт.

Юрист возмущена тем, что по итогу за аферу платит государство.

«Уже не знаю, сколько лет, по-моему, лет 20, говорю людям не вкладывать деньги в недостроенные жилье, на которое нет правоустанавливающих документов. Теперь же за тех, кто подарил свои деньги Микитасю, которые тот потратил на ламборджини, недвижимость в Мюнхене, яхты и прочие цацки, заплатят все налогоплательщики», - заявила она.

Эксперт при этом подчеркивает, что на самом деле должен нести ответственность не только сам Максим Микитась, но и политики, которые его покрывали и которым он «заносил».

«Отвечать должны Микитась, а также все те, кто позволял ему выигрывать тендеры. И Кличко, и Вадим Столар, который вовремя удрал к Медведчуку. И вся вот эта шваль, вроде партии «Свобода», которая громче всех орет, но голосовала за выделение земли Микитасю. Там все замешаны - Микитась всем разносил деньги за выигрыш тендеров и за выделение ему участков под строительство», - напомнила она.

При этом Монтян не верит, что городские чиновники реально будут наказаны. По мнению эксперта, руководству страны проще договориться с мэром Киева Виталием Кличко.

«Кличко откупится. Дело не в том, что хороший Кличко или плохой, - все знают что он вор и дерибанщик. Проблема «слуг» и лично Зеленского в том, что у них нет никого, кто сравнился бы с Кличко по рейтингу в столице. Кроме таких же жуликов, как и сам Кличко. А зачем менять шило на мыло? Поэтому они как-то договорятся, «обилетят» и отпустят», - предрекает она.

В то же время эксперт не исключает, что афера «УкрБуда» еще может перерасти в серьезный кризис, и не только в строительной отрасли.

«Не исключаю что первичка просто замрет и народ ломанется на вторичку, а это будет означать, что пирамида на грани краха. И я не уверена, что даже вмешательство «Киевгорстроя» поможет, потому что люди реально перепуганы. Никто не хочет лезть на первичку после этого. Если же «упадет» первичка, то это будет страшнейший коллапс, начиная с 2008-го года. Просто потому, что у наших людей нет других объектов для инвестирования, кроме жилья - людям некуда вложить свои свободные средства. У нас нет рынка акций-облигаций, нельзя вложиться в бизнес, потому что налоговая тебя просто разорвет. У людей есть только одна возможность - вкладывать в недвижимость. И абсолютное большинство тех, кто куда-то инвестирует, инвестирует в первичку. И если данный рынок рухнет, то это будет просто катастрофа. Полагаю, что Зеленский постарается всеми силами этой катастрофы избежать, но я лично до сих пор в сомнениях насчет того, что ему это удастся», - заявила юрист.